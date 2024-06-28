Чемпионат Европы по футболу вышел на новый этап. Уже в эти выходные состоятся первые матчи 1/8 финала. Суперкомпьютер Opta рассчитал вероятность победы той или иной команды в каждой паре.
Евро-2024 ⟩ Искусственный интеллект назвал победителей в парах 1/8 финала
В 1/8 финала Евро-2024 между собой сыграют следующие сборные:
Испания — Грузия;
Германия — Дания;
Португалия — Словения;
Франция — Бельгия;
Румыния — Нидерланды;
Австрия — Турция;
Англия — Словакия;
Швейцария — Италия.
По расчетам суперкомпьютера Opta получился такой прогноз:
В матче Испания - Грузия победят испанцы, немцы обыграют Данию, португальцы Словению, а французы — Бельгию. В паре Румыния — Нидерланды победят голландцы. Турки проиграют австрийцам, Англия обыграет Словакию, а Швейцария окажется сильнее сборной Италии.