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Евро-2024 Искусственный интеллект назвал победителей в парах 1/8 финала

rus.postimees.ee
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Болельщики сборной Португалии.
Болельщики сборной Португалии. Фото: Oliver Kaelke

Чемпионат Европы по футболу вышел на новый этап. Уже в эти выходные состоятся первые матчи 1/8 финала. Суперкомпьютер Opta рассчитал вероятность победы той или иной команды в каждой паре.

В 1/8 финала Евро-2024 между собой сыграют следующие сборные:

Испания — Грузия;

Германия — Дания;

Португалия — Словения;

Франция — Бельгия;

Румыния — Нидерланды;

Австрия — Турция;

Англия — Словакия;

Швейцария — Италия.

По расчетам суперкомпьютера Opta получился такой прогноз:

В матче Испания - Грузия победят испанцы, немцы обыграют Данию, португальцы Словению, а французы — Бельгию. В паре Румыния — Нидерланды победят голландцы. Турки проиграют австрийцам, Англия обыграет Словакию, а Швейцария окажется сильнее сборной Италии.

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