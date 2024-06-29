Унылая тоска. Действующие чемпионы Европы позорно уступили Швейцарии и вылетели с Евро

Стоит напомнить, что сборная Италии отвратительно играла в матче с хорватами – команда чудом забила гол сборной Хорватии на последней минуте добавленного времени, до этого поразив зрителей совершенно слабой игрой.

После этого матча на сборную и ее главного тренера обрушилась волна гневной критики.

Сегодняшний матч снова удивил невыносимо тоскливой игрой итальянцев – за первый тайм ни одной атаки, ни одного момента. Тогда как швейцарцы сумели забить гол.

Во втором тайме в составе сборной Италии замены. Но не могло: на 46-й минуте голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма пропускает второй гол от швейцарцев.

74-я минута матча - итальянцы пытаются атаковать, но мяч улетел в штангу.

До конца матча сборная Италии предпринимает вялые попытки атаковать, но Швейцария не только плотно стоит в обороне, но еще и находит время атаковать.

Матч заканчивается позорно для Италии - 0:2. Чемпионат Европы для чемпионов Европы завершился.

Швейцария вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия - Словакия.