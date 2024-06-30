Евро-2024 Сборная Германии не стала церемониться и отправила датчан домой

Матч раскалился уже с первых минут – в отличие от матча Италии со Швейцарией. Германия оказывает сумасшедшее давление на ворота Дании и на четвертой минуте забивает первый гол, который после просмотра VAR отменили.

Попеременные атаки, так продолжается до 35-й минуты: в это время над стадионом разразилась сильнейшая гроза, из-за которой игру пришлось приостановить.

После возобновления игры немцы не ждут и сразу начинают мощно атаковать ворота датчан.

Стресс настолько высок, что на 41-й минуте желтую карточку получает главный тренер датчан Каспер Юльманн – за слишком эмоциональные высказывания в адрес арбитра.

В последние секунды первого тайма игра наконец перемещается к воротам Германии, но безуспешно. Фантастический момент на 44-й минуте от датчан – едва не забили в ворота Германии.

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Второй тайм – Германия пропускает гол от датчан. Однако его не засчитывают - Йоаким Андерсон коснулся мяча пальцами. Поэтому назначен пенальти в пользу Германии. Германия забивает свой первый гол – авто Кай Хаверц.

Еще один опаснейший момент – еда не забит второй гол Дании.

68-я минута гол в пустые ворота Дании забивает атакующий полузащитник немецкой сборной Джамал Мусиала. Чем занималась в момент гола защита датчан, осталось неясным.

На 82-й минуте дежа вю: снова пустые ворота Дании, снова попытка забить, голкипер датчан чудом отбился.

В добавленном времени - третий гол датчанам, снова в пустые ворота. Но вне игры и гол не засчитывают.

И еще одна попытка гола - опять в пустые ворота датчан. Голкипер отбивается.

Финальный свисток. Счет 2:0, Германия проходит в четвертьфинал! Дания, не выиграв ни одного матча, отправляется домой.