Стартовал второй день 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Первый матч прошел между сборными Англии и Словакии.
На 25-й минуте счет открыл Иван Шранц – крайний нападающий словаков пробил защиту англичан и закатил гол.
На перерыв команды уходили со счетом 1:0.
Второй тайм начался с гола полузащитника англичан Фила Фодена, который поразил ворота словаков на 50-й минуте. Но радость оказалась преждевременной – вне игры.
На 78-й минуте отличный голевой момент: Кейн пытается добить угловой, но попытка провалилась, мяч отклонился.
На 87-й минуте словаки пытаются забить англичанам - Пикфорд отбивается.
Игра снова перемещается к воротам словаков, англичане атакуют.
Арбитр добавил шесть минут.
И в последние минуты добавленного времени Англия наконец-то забивает свой первый гол и сводит игру в ничью. 1:1.
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Дополнительное время - Кейн забивает второй гол на 92-й минуте.
Великолепнейший голевой момент у словаков на 105-й минуте, но, к сожалению, он не реализовался.
Матч завершается победой Англии 2:1. Словаки, великолепно начавшие матч, едут домой.