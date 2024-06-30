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Евро-2024 Глупость словаков стоила им выхода в четвертьфинал (1)

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Сборная Англии начала забивать лишь в конце матча.
Сборная Англии начала забивать лишь в конце матча. Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Стартовал второй день 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Первый матч прошел между сборными Англии и Словакии.

На 25-й минуте счет открыл Иван Шранц – крайний нападающий словаков пробил защиту англичан и закатил гол.

На перерыв команды уходили со счетом 1:0.

Второй тайм начался с гола полузащитника англичан Фила Фодена, который поразил ворота словаков на 50-й минуте. Но радость оказалась преждевременной – вне игры.

На 78-й минуте отличный голевой момент: Кейн пытается добить угловой, но попытка провалилась, мяч отклонился.

На 87-й минуте словаки пытаются забить англичанам - Пикфорд отбивается.

Игра снова перемещается к воротам словаков, англичане атакуют. 

Арбитр добавил шесть минут. 

И в последние минуты добавленного времени Англия наконец-то забивает свой первый гол и сводит игру в ничью. 1:1.

***

Дополнительное время - Кейн забивает второй гол на 92-й минуте. 

Великолепнейший голевой момент у словаков на 105-й минуте, но, к сожалению, он не реализовался.

Матч завершается победой Англии 2:1. Словаки, великолепно начавшие матч, едут домой.

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