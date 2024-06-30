На 25-й минуте счет открыл Иван Шранц – крайний нападающий словаков пробил защиту англичан и закатил гол.

На перерыв команды уходили со счетом 1:0.

Второй тайм начался с гола полузащитника англичан Фила Фодена, который поразил ворота словаков на 50-й минуте. Но радость оказалась преждевременной – вне игры.

На 78-й минуте отличный голевой момент: Кейн пытается добить угловой, но попытка провалилась, мяч отклонился.

На 87-й минуте словаки пытаются забить англичанам - Пикфорд отбивается.

Игра снова перемещается к воротам словаков, англичане атакуют.

Арбитр добавил шесть минут.

И в последние минуты добавленного времени Англия наконец-то забивает свой первый гол и сводит игру в ничью. 1:1.

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Дополнительное время - Кейн забивает второй гол на 92-й минуте.

Великолепнейший голевой момент у словаков на 105-й минуте, но, к сожалению, он не реализовался.

Матч завершается победой Англии 2:1. Словаки, великолепно начавшие матч, едут домой.