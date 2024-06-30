Во втором матче 1/8 финала евро 2024 сразились Грузия и Испания.
Евро-2024 ⟩ Дебютанты Евро дали огненный бой, но все же не справились с мощью Испании
Испания рванула атаковать сразу же. В первом тайме Грузии почти не дали возможности владеть мячом. Мощнейшие атаки развиваются возле ворот грузинской сборной, но голкипер сборной Георгий Мамардашвили творит самые настоящие чудеса, отражая бешеные атаки испанцев.
18-я минута – невероятный автогол от Робена Ле Нормана в свои ворота! Автогол, которому помог Жорж Микаутадзе.
На 39-й минуте защита Грузии все-таки сломалась – Мамардашвили не дотянулся и пропустил мяч. 1:1 – счет сравнял полузащитник испанцев Родри.
Второй тайм – это тоже тяжелейшая борьба Грузии в бесконечных атаках Испании. Испанцы всерьез взялись за соперников и на 51-й минуте Фабиан Руис забивает второй гол за свою сборную.
Накал матча не спадает - обе сборные во втором тайме играют в полную силу.
Свалка у ворот Грузии и ужасающий автогол на 74-й минуте в ворота грузинской сборной - к счастью, отменили, положение «вне игры».
Но испанцы отыгрываются - через минуту третий чистый гол. 3:1.
83-я минута - еще один гол в ворота Грузии от Дани Олмо, счет 4:1 в епользу Испании.
Несмотря на такой счет, Грузия держалась более чем достойно - команда билась до последней секунды.