Пн, 1.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
em2024

Евро-2024 Дебютанты Евро дали огненный бой, но все же не справились с мощью Испании

rus.postimees.ee
Copy
Сумасшедший матч Грузии и Испании.
Сумасшедший матч Грузии и Испании. Фото: ALBERTO PIZZOLI

Во втором матче 1/8 финала евро 2024 сразились Грузия и Испания.

Испания рванула атаковать сразу же. В первом тайме Грузии почти не дали возможности владеть мячом. Мощнейшие атаки развиваются возле ворот грузинской сборной, но голкипер сборной Георгий Мамардашвили творит самые настоящие чудеса, отражая бешеные атаки испанцев.

18-я минута – невероятный автогол от Робена Ле Нормана в свои ворота! Автогол, которому помог Жорж Микаутадзе.

На 39-й минуте защита Грузии все-таки сломалась – Мамардашвили не дотянулся и пропустил мяч. 1:1 – счет сравнял полузащитник испанцев Родри.

Второй тайм – это тоже тяжелейшая борьба Грузии в бесконечных атаках Испании. Испанцы всерьез взялись за соперников и на 51-й минуте Фабиан Руис забивает второй гол за свою сборную.

Накал матча не спадает - обе сборные во втором тайме играют в полную силу. 

Свалка у ворот Грузии и ужасающий автогол на 74-й минуте в ворота грузинской сборной - к счастью, отменили, положение «вне игры».

Но испанцы отыгрываются - через минуту третий чистый гол. 3:1.

83-я минута - еще один гол в ворота Грузии от Дани Олмо, счет 4:1 в епользу Испании. 

Несмотря на такой счет, Грузия держалась более чем достойно - команда билась до последней секунды.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх