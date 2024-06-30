Евро-2024 Дебютанты Евро дали огненный бой, но все же не справились с мощью Испании

Испания рванула атаковать сразу же. В первом тайме Грузии почти не дали возможности владеть мячом. Мощнейшие атаки развиваются возле ворот грузинской сборной, но голкипер сборной Георгий Мамардашвили творит самые настоящие чудеса, отражая бешеные атаки испанцев.

18-я минута – невероятный автогол от Робена Ле Нормана в свои ворота! Автогол, которому помог Жорж Микаутадзе.

На 39-й минуте защита Грузии все-таки сломалась – Мамардашвили не дотянулся и пропустил мяч. 1:1 – счет сравнял полузащитник испанцев Родри.

Второй тайм – это тоже тяжелейшая борьба Грузии в бесконечных атаках Испании. Испанцы всерьез взялись за соперников и на 51-й минуте Фабиан Руис забивает второй гол за свою сборную.

Накал матча не спадает - обе сборные во втором тайме играют в полную силу.

Свалка у ворот Грузии и ужасающий автогол на 74-й минуте в ворота грузинской сборной - к счастью, отменили, положение «вне игры».

Но испанцы отыгрываются - через минуту третий чистый гол. 3:1.

83-я минута - еще один гол в ворота Грузии от Дани Олмо, счет 4:1 в епользу Испании.

Несмотря на такой счет, Грузия держалась более чем достойно - команда билась до последней секунды.