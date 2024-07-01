Евро-2024 Бельгия попрощалась с чемпионатом Европы, Франция прошла дальше

На первый тайм команды ушли, так и не открыв счет. При этом в первом тайме французы больше владели мячом, но бельгийцы отлично отыграли в обороне.

Во втором тайме прекрасный голевой момент у ворот бельгийцев создают французы, но голкипер сборной Бельгии Кун Кастельс отражает атаку. Практически сразу следует еще одна попытка пробить оборону.

На 54-й минуте в атаку пошел и Килиан Мбаппе, но слишком высоко пустил мяч.

Наконец зрители увидели и момент, который сделала Бельгия – на 60-й минуте предпринимается красивая атака на ворота французов, которая голом все же не завершилась.

Но игра все равно быстро возвращается на половину Бельгии.

Тем не менее, на 82-й минуте именно Бельгия едва не забивает французам!

Но на 85-й минуте Франция все же дожала Бельгию - Рандаль Коло Муани наконец-то открыл счет. 1:0.

В последние минуты добавленного времени Бельгия отчаянно пытается сравнять счет, но в этот раз удача не на их стороне.

Финальный счет 1:0 в пользу Франции, сборная Бельгии в четвертьфинал не прошла.