Третий день 1/8 финала чемпионата Европы по футболу стартовал с матча между сборными Франции и Бельгии.
Евро-2024 ⟩ Бельгия попрощалась с чемпионатом Европы, Франция прошла дальше
На первый тайм команды ушли, так и не открыв счет. При этом в первом тайме французы больше владели мячом, но бельгийцы отлично отыграли в обороне.
Во втором тайме прекрасный голевой момент у ворот бельгийцев создают французы, но голкипер сборной Бельгии Кун Кастельс отражает атаку. Практически сразу следует еще одна попытка пробить оборону.
На 54-й минуте в атаку пошел и Килиан Мбаппе, но слишком высоко пустил мяч.
Наконец зрители увидели и момент, который сделала Бельгия – на 60-й минуте предпринимается красивая атака на ворота французов, которая голом все же не завершилась.
Но игра все равно быстро возвращается на половину Бельгии.
Тем не менее, на 82-й минуте именно Бельгия едва не забивает французам!
Но на 85-й минуте Франция все же дожала Бельгию - Рандаль Коло Муани наконец-то открыл счет. 1:0.
В последние минуты добавленного времени Бельгия отчаянно пытается сравнять счет, но в этот раз удача не на их стороне.
Финальный счет 1:0 в пользу Франции, сборная Бельгии в четвертьфинал не прошла.