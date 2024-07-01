Евро-2024 Ничья у Словении и Португалии, Роналду вновь не забил ни одного гола

Как и в предыдущем матче, игра начинается с мощного прессинга: португальцы сразу взялись за ворота словенцев.

Однако сломить оборону словенцев в первом тайме у португальцев не получилось, несмотря на все усилия. Статистически Португалия больше владела мячом -63%, зафиксировала пять ударов по воротам (Словения два).

Второй тайм – неплохая атака словенцев, которая все же голом не завершилась. И сборная Португалии вновь переходит в атаку. Штрафной бьет Роналду – прямой. И голкипер Словении Ян Облак отбивается!

57-я и 58-я минуты - португальцы продолжают мощно атаковать ворота Словении. Оборона пока держится.

На 62-й минуте один на один несутся к воротам Португалии словенский нападающий Беньямин Шешко и защитник сборной Португалии Пепе - такая возможность забить первый гол, но атака выдохлась.

Шешко и Пепе бегут к воротам Португалии. Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA

И снова штрафной заработала Португалия - Роналду не теряет надежды забить гол и... мимо.

В последние минуты матча Роналду снова отчаянно пытается пробиться к воротам и снова удар нерезультативен.

Добавленное время - атака Словении! Но мяч снова не летит в ворота.

Основное время матча завершается ничьей. Ждем, что покажет игра в дополнительные таймы, возможно, все завершится серией пенальти.