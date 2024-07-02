Евро-2024 Роналду расплакался из-за пенальти, судьбу матча между Словенией и Португалией решит серия пенальти

Команды устали, но у Словении еще находятся силы идти в атаку. Отправленный на 95-й минуте в ворота Португалии мяч просто чудом не закатился в сетку.

Атака у ворот Португалии продолжается и снова попытка пробить оборону.

Наконец-то какая-то попытка разыграть мяч у ворот Словении, которая завершается назначением пенальти. Диогу Жота налетел на колено Дркушича.

Бьет Роналду. И не забивает. Да, мы увидели его слезы.

Концовка матча накалена до предела - голов нет ни у одной команды.

Штрафной в ворота Португалии на 112-й минуте - что ж такое, этот мяч тоже мимо.

115-я минута - Словения бежит в атаку, но что-то снова не задалось.

Время истекло. Все решится в серии пенальти.