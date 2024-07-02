Третий день 1/8 финала чемпионата Европы завершился матчем между сборными Португалии и Словении. Напомним, что в основное время команды не забили ни одного гола. Судьба матча решалась в дополнительные таймы.
Евро-2024 ⟩ Роналду расплакался из-за пенальти, судьбу матча между Словенией и Португалией решит серия пенальти
Команды устали, но у Словении еще находятся силы идти в атаку. Отправленный на 95-й минуте в ворота Португалии мяч просто чудом не закатился в сетку.
Атака у ворот Португалии продолжается и снова попытка пробить оборону.
Наконец-то какая-то попытка разыграть мяч у ворот Словении, которая завершается назначением пенальти. Диогу Жота налетел на колено Дркушича.
Бьет Роналду. И не забивает. Да, мы увидели его слезы.
Концовка матча накалена до предела - голов нет ни у одной команды.
Штрафной в ворота Португалии на 112-й минуте - что ж такое, этот мяч тоже мимо.
115-я минута - Словения бежит в атаку, но что-то снова не задалось.
Время истекло. Все решится в серии пенальти.