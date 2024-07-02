После матча сборной Португалии со Словенией нападающий португальцев Криштиану Роналду заявил, что этот чемпионат Европы по футболу будет последним в его карьере.
Роналду: этот чемпионат для меня последний
Чемпионат Европы 2024 года для Роналду складывается не лучшим образом, в матче со Словенией он и вовсе пустил слезу, не забив пенальти. Его сборная с огромным трудом обыграла Словению – основное время и дополнительное прошли с нулевым счетом.
Все решилось лишь в серии пенальти: Португалия сумела забить три мяча, при этом вратарь сборной Диогу Кошта отразил три гола словенцев.
«Без сомнения, этот чемпионат Европы для меня последний», - приводит слова Роналду A Bola.
В четвертьфинале сборная Португалии сыграет с командой Франции. Матч состоится 5 июля.