Роналду: этот чемпионат для меня последний

Чемпионат Европы 2024 года для Роналду складывается не лучшим образом, в матче со Словенией он и вовсе пустил слезу, не забив пенальти. Его сборная с огромным трудом обыграла Словению – основное время и дополнительное прошли с нулевым счетом.