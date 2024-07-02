Сборная Нидерландов откровенно скучала - забила три гола румынам и вышла в четвертьфинал ЧЕ

Счет был открыт на 20-й минуте: нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо забил гол румынам и больше в первом тайме ничего примечательного не произошло.

На 53-й минуте голландцы устроили потрясающую атаку на ворота сборной Румынии – прессинг нарастает.

Через десять минут Коди Гакпо посылает красивый мяч в ворота соперников, но второй его гол в этом матче был отменен после просмотра VAR.

Нидерланды продолжают атаковать, но ни одна атака голом не завершается.

А вот и второй гол - румынская оборона упустила мяч - моментом воспользовался Дониэлл Мален. 2:0.

А в добавленное время голландцы закатили третий мяч румынам.

3:0 - Нидерланды в четвертьфинале чемпионата Европы.