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Сборная Нидерландов откровенно скучала - забила три гола румынам и вышла в четвертьфинал ЧЕ

rus.postimees.ee
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Голкипер румынской сборной пытается спасти ворота.
Голкипер румынской сборной пытается спасти ворота. Фото: GEORGI LICOVSKI

Последний день матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Стартовый матч прошел между сборными Румынии и Нидерландов.

Счет был открыт на 20-й минуте: нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо забил гол румынам и больше в первом тайме ничего примечательного не произошло.

На 53-й минуте голландцы устроили потрясающую атаку на ворота сборной Румынии – прессинг нарастает.

Через десять минут Коди Гакпо посылает красивый мяч в ворота соперников, но второй его гол в этом матче был отменен после просмотра VAR.

Нидерланды продолжают атаковать, но ни одна атака голом не завершается.

А вот и второй гол - румынская оборона упустила мяч - моментом воспользовался Дониэлл Мален. 2:0.

А в добавленное время голландцы закатили третий мяч румынам.

3:0 - Нидерланды в четвертьфинале чемпионата Европы.

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