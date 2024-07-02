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Евро-2024 Сенсация на чемпионате! Австрия сделала все, чтобы сломить Турцию, но произошло чудо!

rus.postimees.ee
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Фото: Robert Michael

Последний матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Австрии.

Пожар начался на первых минутах – первый гол забила Турция на 57-й секунде матча, автор Мерих Демираль. Австрийцы оправились от шока и пошли в атаку.

На пятой минуте ответный мяч почти влетел в ворота Турции – австрийцы едва не забили ответный гол. Австрия считается самой прессингующей командой этого чемпионата и в этом матче они полностью оправдали это мнение. 

Однако Турция тоже просто сдаваться не собирается: не только плотно стоит в обороне, но и атакует ворота соперников. 

У ворот австрийцев произошла настоящая свалка - на 25-й минуте турки заработали угловой и воспользовались им. Арда Гюлер, полузащитник турецкой сборной, попытался пробить, но неудачно.

Турки снова заработали штрафной, но реализовать не смогли. 

До конца первого тайма идет активнейшая борьба - пожалуй, это один из интереснейших матчей этого чемпионата. На перерыв команды уходят со счетом 1:0 в пользу Турции.

Во втором тайме Австрия сразу же перехватывает инициативу и летит к воротам Турции. Атака! Но мяч ушел. 

Как прекрасно отразил мяч австрийцев на 50-й минуте вратарь Турции Мерт Гюнюк! Опаснейший момент и футболисты сборной Австрии создают их у ворот турков все чаще. 

Угловой получают турки. 59 минута - второй гол в ворота Австрии! Опять отличился Мерих Демираль!

66-я минута - Австрия отыгрывает один гол.

69-я минута - австрийцы направляют еще один мяч в ворота Турции, но Мерт Гюнюк спасает ситуацию. 

Австрийцы плотно засели возле ворот турецкой сборной. Атака за атакой. Турки никак не могут выйти из обороны - соперники постоянно владеют мячом и давят.

Бесконечные минуты до окончания основного матча - до конца матча еще пять минут, но австрийцы уже 13 ударов по воротам Турции нанесли. 

Турки прорвались в атаку - но у Барыша отбирают мяч. Вторая попытка, снова Барыш, прострел - мимо!

Четыре минуты компенсированного времени. Начинается отчаянная схватка. Страшный прессинг австрийцев, туркам очень тяжело удерживать оборону. Стеной льет дождь.

На последней минуте компенсированного времени турки идут в атаку! 

Последние секунды - снова Австрия в атаке, но голкипер турков на пальцах вынес мяч из ворот! Невероятный сейв!

Мерт Гюнюк, голкипер сборной Турции спас команду на последних секундах матча.
Мерт Гюнюк, голкипер сборной Турции спас команду на последних секундах матча. Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF

2:1!!!! Турция проходит в четвертьфинал! Австрия вылетела с чемпионата Европы.

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