Евро-2024 Сенсация на чемпионате! Австрия сделала все, чтобы сломить Турцию, но произошло чудо!

На пятой минуте ответный мяч почти влетел в ворота Турции – австрийцы едва не забили ответный гол. Австрия считается самой прессингующей командой этого чемпионата и в этом матче они полностью оправдали это мнение.

Однако Турция тоже просто сдаваться не собирается: не только плотно стоит в обороне, но и атакует ворота соперников.

У ворот австрийцев произошла настоящая свалка - на 25-й минуте турки заработали угловой и воспользовались им. Арда Гюлер, полузащитник турецкой сборной, попытался пробить, но неудачно.

Турки снова заработали штрафной, но реализовать не смогли.

До конца первого тайма идет активнейшая борьба - пожалуй, это один из интереснейших матчей этого чемпионата. На перерыв команды уходят со счетом 1:0 в пользу Турции.

Во втором тайме Австрия сразу же перехватывает инициативу и летит к воротам Турции. Атака! Но мяч ушел.

Как прекрасно отразил мяч австрийцев на 50-й минуте вратарь Турции Мерт Гюнюк! Опаснейший момент и футболисты сборной Австрии создают их у ворот турков все чаще.

Угловой получают турки. 59 минута - второй гол в ворота Австрии! Опять отличился Мерих Демираль!

66-я минута - Австрия отыгрывает один гол.

69-я минута - австрийцы направляют еще один мяч в ворота Турции, но Мерт Гюнюк спасает ситуацию.

Австрийцы плотно засели возле ворот турецкой сборной. Атака за атакой. Турки никак не могут выйти из обороны - соперники постоянно владеют мячом и давят.

Бесконечные минуты до окончания основного матча - до конца матча еще пять минут, но австрийцы уже 13 ударов по воротам Турции нанесли.

Турки прорвались в атаку - но у Барыша отбирают мяч. Вторая попытка, снова Барыш, прострел - мимо!

Четыре минуты компенсированного времени. Начинается отчаянная схватка. Страшный прессинг австрийцев, туркам очень тяжело удерживать оборону. Стеной льет дождь.

На последней минуте компенсированного времени турки идут в атаку!

Последние секунды - снова Австрия в атаке, но голкипер турков на пальцах вынес мяч из ворот! Невероятный сейв!

Мерт Гюнюк, голкипер сборной Турции спас команду на последних секундах матча. Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF

2:1!!!! Турция проходит в четвертьфинал! Австрия вылетела с чемпионата Европы.