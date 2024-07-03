Пресс-служба сборной Англии опубликовала видео, в котором показывается, как расслабляются футболисты после 1/8 чемпионата Европы.
Зависть! Смотрите, как расслабляются лучшие футболисты мира после изнуряющих матчей
Rest and recovery 💪 pic.twitter.com/OXbU2Es8IE— England (@England) July 2, 2024
Напомним, что матч между Англией и Словакией состоялся в минувшее воскресенье в 19:00. Сборная Словакии быстро вышла вперед, но Джуд Беллингем сумел сравнять счет на дополнительных минутах второго тайма.
В итоге игра была выиграна со счетом 2:1. Таким образом, английская команда вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где ее ждет игра со Швейцарией.
Матч состоится 6 июля в 19:00. Словакия выбыла из турнира.