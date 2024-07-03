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Зависть! Смотрите, как расслабляются лучшие футболисты мира после изнуряющих матчей

rus.postimees.ee
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Джуд Беллингем и Харри Кейн.
Джуд Беллингем и Харри Кейн. Фото: Bradley Collyer

Пресс-служба сборной Англии опубликовала видео, в котором показывается, как расслабляются футболисты после 1/8 чемпионата Европы.

Напомним, что матч между Англией и Словакией состоялся в минувшее воскресенье в 19:00. Сборная Словакии быстро вышла вперед, но Джуд Беллингем сумел сравнять счет на дополнительных минутах второго тайма.

В итоге игра была выиграна со счетом 2:1. Таким образом, английская команда вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где ее ждет игра со Швейцарией.

Матч состоится 6 июля в 19:00. Словакия выбыла из турнира.

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