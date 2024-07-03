Напомним, что накануне 1/8 финала суперкомпьютер Opta тоже рассчитал вероятность победы той или иной сборной. Он почти не ошибся, однако победу сборная Турции все же предугадать не смог.
Суперкомпьютер определил победителей Евро-2024
Расчет накануне 1/8 финала:
В матче Испания - Грузия победят испанцы, немцы обыграют Данию, португальцы Словению, а французы - Бельгию. В паре Румыния - Нидерланды победят голландцы. Турки проиграют австрийцам, Англия обыграет Словакию, а Швейцария окажется сильнее сборной Италии.
Сейчас компьютер рассчитал вероятность победы на турнире.
Шансы на победу Германии на турнире оцениваются в 20%. У испанцев эта вероятность - 19,2%, а у англичан — 17,5%.
Французы заняли в этом рейтинге четвертое место, у них 15,2%.
После идут сборные Португалии, Нидерландов и Швейцарии, а замыкает таблицу сборная Турции, которой суперкомпьютер дает 3,1%.