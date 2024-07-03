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Суперкомпьютер определил победителей Евро-2024

rus.postimees.ee
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В матче 1/8 финала Турция сенсационно обыграла Австрию.
В матче 1/8 финала Турция сенсационно обыграла Австрию. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Напомним, что накануне 1/8 финала суперкомпьютер Opta тоже рассчитал вероятность победы той или иной сборной. Он почти не ошибся, однако победу сборная Турции все же предугадать не смог.

Расчет накануне 1/8 финала:

В матче Испания - Грузия победят испанцы, немцы обыграют Данию, португальцы Словению, а французы - Бельгию. В паре Румыния - Нидерланды победят голландцы. Турки проиграют австрийцам, Англия обыграет Словакию, а Швейцария окажется сильнее сборной Италии.

Сейчас компьютер рассчитал вероятность победы на турнире.

Шансы на победу Германии на турнире оцениваются в 20%. У испанцев эта вероятность - 19,2%, а у англичан — 17,5%.

Французы заняли в этом рейтинге четвертое место, у них 15,2%.

После идут сборные Португалии, Нидерландов и Швейцарии, а замыкает таблицу сборная Турции, которой суперкомпьютер дает 3,1%.

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