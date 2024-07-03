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УЕФА начала расследование в отношении защитника сборной Турции

rus.postimees.ee
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В отношении жеста Мериха Демирала начато расследование.
В отношении жеста Мериха Демирала начато расследование. Фото: Hannibal Hanschke

Накануне состоялся последний матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, на котором Турция сенсационно обыграла Австрию 2:1.

Дубль оформил центральный защитник сборной Турции Мерих Демирал, который в момент празднования гола использовал жест турецких националистов.

УЕФА начала расследование проступка, тогда как сам футболист объяснил свой поступок просто:

«У меня была идея отпраздновать гол в стиле, связанном с турецкостью. Горжусь тем, что я турок, поэтому после гола я почувствовал, что должен это сделать. Я рад, что сделал это», - приводит слова Демирала журналист Ягиз Сабунчуоглу в социальной сети X.

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