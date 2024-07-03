УЕФА начала расследование в отношении защитника сборной Турции

УЕФА начала расследование проступка, тогда как сам футболист объяснил свой поступок просто:

«У меня была идея отпраздновать гол в стиле, связанном с турецкостью. Горжусь тем, что я турок, поэтому после гола я почувствовал, что должен это сделать. Я рад, что сделал это», - приводит слова Демирала журналист Ягиз Сабунчуоглу в социальной сети X.