Во время матча 1/8 финала между Португалией и Словенией стюарды избили болельщика: видео инцидента утекло в сеть. Полиция Франкфурта начала расследование.
Видео ⟩ На чемпионате Европы скандал: во время матча Словении и Португалии стюарды избили болельщика
На видео показано, как сотрудники в жилетах с надписью «Стюард» задерживают в бетонном тоннеле, ведущем к стадиону, двоих мужчин и начинают их избивать кулаками и ногами.
🚨 Um adepto foi agredido a soco e pontapé pelos seguranças da Arena de Frankfurt onde a Seleção Nacional defrontou a Eslovénia na noite desta segunda-feira#euro2024 pic.twitter.com/kXAl6Qw2C8— Record (@Record_Portugal) July 2, 2024
Полиция заявила, что в курсе произошедшего и инициировала расследование. УЕФА также выпустила заявление, в котором пишет, что «знает об инциденте, произошедшем между стюардами и болельщиком во время матча Португалия - Словения, и осуждает любое насильственное поведение. Инцидент, показанный на видео, в настоящее время является предметом полицейского расследования. УЕФА не может давать дальнейшие комментарии до завершения расследования».
Матч Португалия - Словения состоялся в понедельник, 1 июля, и завершился победой португальской команды в серии пенальти, со счетом 3:0.