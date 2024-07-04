Видео На чемпионате Европы скандал: во время матча Словении и Португалии стюарды избили болельщика

На видео показано, как сотрудники в жилетах с надписью «Стюард» задерживают в бетонном тоннеле, ведущем к стадиону, двоих мужчин и начинают их избивать кулаками и ногами.

Полиция заявила, что в курсе произошедшего и инициировала расследование. УЕФА также выпустила заявление, в котором пишет, что «знает об инциденте, произошедшем между стюардами и болельщиком во время матча Португалия - Словения, и осуждает любое насильственное поведение. Инцидент, показанный на видео, в настоящее время является предметом полицейского расследования. УЕФА не может давать дальнейшие комментарии до завершения расследования».