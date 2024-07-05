Мбаппе: Роналду легенда, но Франция надеется победить

Выступая на пресс-конференции накануне матча Франции и Португалии, Килиан Мбаппе рассыпался в комплиментах в адрес Криштиану Роналду.

«Это большая честь, все знают, что я восхищаюсь этим футболистом, - подтвердил капитан сборной Франции. - Со временем у меня появилась возможность узнать его, неоднократно говорить с ним. Мы по-прежнему на связи. Он всегда старается дать мне совет, следить за моими новостями. Он останется легендой игры, но мы надеемся сегодня победить и выйти в полуфинал».

«В чем я ему завидую? Нужно уметь ценить, какой он, я просто хочу восхищаться его крутостью», - продолжил Мбаппе.

«Он уникальный игрок, таких как он, нет. Он оставил свой след в футболе, вдохновил поколения. Его резюме говорит само за себя. Респект ему», - добавил футболист.

Франция и Португалия встретятся сегодня в матче, который начнется в 22:00.