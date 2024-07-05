Сборная Турции осталась без важного игрока накануне решающего матча: Демираль получил отстранение за волчий салют

По данным Bild, Демираль заслужил дисквалификацию на два матча. Это означает, что он не сможет выступить за Турцию в субботнем четвертьфинальном матче против Нидерландов в Берлине.

Демираль, забивший два гола в победном матче Турции со счетом 2:1, отпраздновал свой второй гол так называемым волчьим салютом. Этот жест считается символом турецкой экстремистской организации «Серые волки». По словам самого Демираля, этот знак не содержал никакого подтекста.

Правила УЕФА запрещают любые политические высказывания на поле и трибунах. В среду было объявлено, что по факту инцидента началось расследование.

Сегодня в первых четвертьфинальных матчах ЧЕ в 19:00 встретятся Испания и Германия, а Франция и Португалия - в 22:00.