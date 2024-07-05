Испания на последних секундах экстра-тайма выбила Германию с ЧЕ!

Матч, стартовавший на очень высокой скорости, быстро перешел к более осторожной игре, и в первом тайме сборные счет не открыли. Испания сумела адаптироваться к сопернику лишь в последние минуты первого тайма и начала атаковать, до этого Германия достаточно уверенно владела мячом.

В начале второго тайма гол едва не пропустил голкипер Германии, и уже на 51-й минуте все же не справился - Испания забила свой первый гол. Автор гола - Дани Ольмо, кстати, игрок Бундеслиги.

60-я минута - Германия в атаке, но Испания перехватывает инициативу, правда, ненадолго.

Игра накаляется - арбитр выписывает желтые карточки - за второй тайм их шесть. Германия вновь атакует и за две минуты до конца игры забивает гол! 1:1 - Флориан Вирц.

Арбитр добавляет четыре минуты. Испания пытается сделать хоть что-то, но Германия явно взяла игру под контроль.

Ничья -1:1.

Дополнительный период: первый тайм завершается ничьей, несмотря на опаснейшие моменты, которые немцы создавали у ворот испанцев.

Показано уже 12 желтых карточек - много фолов в этом матче.

На 112-й минуте прекрасная атака Испании, попытка забить, но неудачно. В последние минуты Унай Симон, голкипер Испании, спасает ворота сборной.

На последних минутах испанцы забивают решающий гол!!!! Автор - Микель Мерино.

Но матч еще не закончен. Германия ринулась в атаку - остались три минуты дополнительного времени. Начался расстрел испанских ворот. Однако испанцы сумели выбить мяч и едва не забили третий гол в ворота Германии.

Под конец арбитр выдал красную карточку Карвахалю.

Финальный свисток - 2:1, Испания идет вперед!