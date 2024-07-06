Завершился первый день четвертьфинальной серии чемпионата Европы по футболу. Во втором матче этого дня сыграли сборные Португалии и Франции.
Евро-2024 ⟩ Франция и Португалия долго выясняли, кто сильнее. Все решила серия пенальти
Первый тайм этого матча прошел безрезультатно: команды продемонстрировали игру в очень спокойном темпе, на перерыв ушли с нулевым счетом.
Во втором тайме ситуацией владела Португалия, однако гол забить так и не смогла.
В три минуты компенсированного времени ситуация не изменилась - команды остались играть экстра-тайм.
На 102-й минуте мяч, отправленный в ворота Франции, едва не открыл, наконец, счет, но французы отбились.
На последних секундах команды обменялись опаснейшими моментами, но опять не сумели забить.
Серия пенальти, в которой победила сборная Франции. Португалия выбыла с чемпионата Европы.