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Евро-2024 Франция и Португалия долго выясняли, кто сильнее. Все решила серия пенальти

rus.postimees.ee
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Франция - Португалия.
Франция - Португалия. Фото: Odd Andersen

Завершился первый день четвертьфинальной серии чемпионата Европы по футболу. Во втором матче этого дня сыграли сборные Португалии и Франции.

Первый тайм этого матча прошел безрезультатно: команды продемонстрировали игру в очень спокойном темпе, на перерыв ушли с нулевым счетом.

Во втором тайме ситуацией владела Португалия, однако гол забить так и не смогла.

В три минуты компенсированного времени ситуация не изменилась - команды остались играть экстра-тайм.

На 102-й минуте мяч, отправленный в ворота Франции, едва не открыл, наконец, счет, но французы отбились.

На последних секундах команды обменялись опаснейшими моментами, но опять не сумели забить.

Серия пенальти, в которой победила сборная Франции. Португалия выбыла с чемпионата Европы. 

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