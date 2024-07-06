Евро-2024 Франция и Португалия долго выясняли, кто сильнее. Все решила серия пенальти

Первый тайм этого матча прошел безрезультатно: команды продемонстрировали игру в очень спокойном темпе, на перерыв ушли с нулевым счетом.

Во втором тайме ситуацией владела Португалия, однако гол забить так и не смогла.

В три минуты компенсированного времени ситуация не изменилась - команды остались играть экстра-тайм.

На 102-й минуте мяч, отправленный в ворота Франции, едва не открыл, наконец, счет, но французы отбились.

На последних секундах команды обменялись опаснейшими моментами, но опять не сумели забить.

Серия пенальти, в которой победила сборная Франции. Португалия выбыла с чемпионата Европы.