Стартовал второй день четвертьфиналов чемпионата Европы по футболу. Первый матч прошел между сборными Англии и Швейцарии.
Евро-2024 ⟩ Экстра-тайм без новостей, Швейцария - Англия 1:1. Назначена серия пенальти
Первый тайм прошел хоть и не так скучно, как вчерашний матч между сборными Португалии и Франции, но все равно очень спокойно. На перерыв команды отправились с нулевым счетом.
Во втором тайме игра поменяла характер, появилось больше атак. На 74-й минуте ювелирный гол в ворота Англии забил нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо.
80-я минута - Англия отыгрывается! 1:1, забил Букайо Сака.
В дополнительное время команды забить не успели, матч переходит в овертайм.
В овертайме Швейцария всерьез взялась за Англию. Атака за атакой, причем опаснейшие момент, но Пикфорд отбивается.
Матч закончен со счетом 1:1, назначена серия пенальти.