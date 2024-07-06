Евро-2024 Напряженнейшая серия пенальти решила судьбу сборных Англии и Швейцарии. Читайте, кто прошел в полуфинал ЧЕ

Первый тайм прошел хоть и не так скучно, как вчерашний матч между сборными Португалии и Франции, но все равно очень спокойно. На перерыв команды отправились с нулевым счетом.

Во втором тайме игра поменяла характер, появилось больше атак. На 74-й минуте ювелирный гол в ворота Англии забил нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо.

80-я минута - Англия отыгрывается! 1:1, забил Букайо Сака.

В дополнительное время команды забить не успели, матч переходит в овертайм.

В овертайме Швейцария всерьез взялась за Англию. Атака за атакой, причем опаснейшие момент, но Пикфорд отбивается.

Матч закончен со счетом 1:1, назначена серия пенальти.

Победительницей серии стала Англия. В четвертьфинале сборная встретится с победителем сегодняшнего матча между Турцией и Нидерландами.