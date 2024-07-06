Евро-2024 Турецкая сказка закончилась – Нидерланды отправили самую яркую сборную этого ЧЕ домой

В первые минуты матча ситуацией завладели голландцы, но футболисты сборной Турции быстро пришли в себя и устроили настоящий прессинг соперникам.

36-я минута первого тайма – турки вырываются вперед! Арда Гюлер сделал великолепный пас и Самет Акайдын забил гол в ворота Нидерландов.

В последние минуты второго тайма Нидерланды пытаются атаковать. Но свисток и первый тайм завершается со счетом 1:0.

Второй тайм - 51-я минута - голевой момент у Нидерландов. не получилось. Это первый опасный момент, созданный у ворот Турции в этом матче.

Голландцы пошли в атаку. Но турки отвоевывают инициативу и на 56-й минуте Арда Гюлер пробивает штрафной, но штанга спасла Нидерланды от второго гола.

63-я минута - снова отлично сработал голкипер Турции Мерт Гюнок - ловит мяч голландцев.

На 65-й минуте опаснейший момент у ворот Нидерландов - Турция перехватила мяч и тоже еда не забила второй гол.

Через четыре минуты голландцы разыгрывают мяч у ворот Турции, затем сходу еще одна атака - в этот раз успешная. 1:1.

И почти сразу второй гол в ворота Турции - автор Коди Гакпо.

Турки мощно пытаются отыграться, но атака оказалась безуспешной.

В пять минут компенсированного времени Турция надеется на чудо: еще одна атака и снова мимо.

Матч завершается со счетом 2:1, Нидерланды выходят в полуфинал.