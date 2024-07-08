Главный тренер сборной Англии жалуется на утечку важной информации

«Мы пытаемся выиграть турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы ушли с тренировки. Они оправдываются, заявляя, что получают всю информацию прямо из тренировочного центра, и, возможно, так оно и есть, но как это может помочь команде? Как это может помочь, если у швейцарцев, которые, вероятно, ожидали, что мы будем играть по-другому, было три дня, чтобы решить, что с нами делать?» - заявил Саутгейт.