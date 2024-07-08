Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии, обвинил британские СМИ в том, что они сливают важную информацию о тренировках команды и тем самым работают на руку соперникам.
Главный тренер сборной Англии жалуется на утечку важной информации
Сообщается, что тренер крайне недоволен тем, что журналисты подробно рассказывают о ходе тренировок команды и важная информация оказывается доступна конкурентам.
«Мы пытаемся выиграть турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы ушли с тренировки. Они оправдываются, заявляя, что получают всю информацию прямо из тренировочного центра, и, возможно, так оно и есть, но как это может помочь команде? Как это может помочь, если у швейцарцев, которые, вероятно, ожидали, что мы будем играть по-другому, было три дня, чтобы решить, что с нами делать?» - заявил Саутгейт.
Напомним, что в четвертьфинале Англия играла со Швейцарией и победа досталась ей лишь в серии пенальти.
Следующий матч сборной Англии состоится 10 июля. В полуфинале сборная встретится со сборной Нидерландов, которая в четвертьфинале обыграла сборную Турции.