Игра французов скучна? Дешам: тогда не смотрите!

Франция, которая до турнира считалась одним из претендентов на титул, вышла в полуфинал чемпионата Европы, но крайне своеобразным образом. За пять матчей (или 480 минут) они сами не забили ни одного гола в игре: дважды это были автоголы соперника, а один раз Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

На пресс-конференции в понедельник шведский журналист задал вопрос Дешаму и его подопечным, касающийся скучного футбола. Тренер ответил прямо: «Если вам скучно, смотрите какую-то другую игру. Вам же не обязательно нас смотреть!»

Он продолжил: «Это особенный чемпионат Европы. Турнир очень сложный для всех, и голов забивается меньше. Возможно, дела обстоят не так, как раньше, но у нас все же есть желание порадовать французов нашими результатами, особенно после трудного периода на нашей родине. Впрочем, меня не слишком беспокоит, если шведам из-за этого скучно».

Помимо скучной – или прагматичной (кому как) – игры, на пресс-конференции была затронута еще одна интересная тема. А именно, одна из величайших звезд Франции, Мбаппе, на этом чемпионате был несколько в тени.

И хотя для этого есть объективные причины – сломанный в стартовом матче нос и боли в спине, доставившие неприятности перед чемпионатом Европы, – Дешама спросили, выйдет ли Мбаппе на поле в стартовом составе в полуфинальном матче против Испании. Ответ был утвердительным: «Я абсолютно убежден, что он приложит все усилия против Испании».

Полуфинальный матч между Францией и Испанией состоится сегодня в 22.00. В среду в полуфинале сыграют Нидерланды и Англия.