Капитан сборной Испании, ставший объектом ненависти: это продолжится, даже если я ради титула чемпиона отрежу себе руку

31-летнего нападающего не слишком любят болельщики сборной Испании, а по ходу турнира словесная агрессия в его адрес только усиливается.

Последней каплей для Мораты стали сплетни, появившиеся после четвертьфинала с Германией, якобы, он плакал на скамейке запасных после получения желтой карточки, поскольку это означало для него пропуск полуфинала.

Хотя позже карточку аннулировали, некоторые болельщики писали в соцсетях о том, что лучше бы ее оставили, ведь сборная играет без своего капитана лучше.

Перед полуфиналом Мората дал интервью второй по величине ежедневной газете Испании El Mundo, в котором затронул и тему ненависти. Честно и от души.

«История, которую рассказывают люди, о том, что я якобы плакал на бровке поля из-за желтой карточки – что за чушь! Я плакал, потому что моя сборная, капитаном которой я являюсь, только что вышла в полуфинал чемпионата Европы. Я никогда не смог бы критиковать того, кто плачет из-за таких вещей. Но меня бы раскритиковали, даже если бы я отрезал себе руку ради титула чемпиона Европы», - прокомментировал он.

Многолетняя агрессия в отношении капитана сборной Испании настолько повлияла на Морату, что он даже подумывает о завершении карьеры в национальной сборной: «Я пытаюсь насладиться этим турниром, потому что это могут быть мои последние игры в футболке сборной. Кто знает, что принесет будущее. Обсуждаются все варианты, но я пока не хочу об этом слишком много говорить.

Мне сложно просто быть счастливым в Испании. К сожалению, я счастливее за пределами Испании. Я говорил это много раз раньше, потому что люди там меня уважают. Однако в Испании никого и ничего не уважают», - сказал Мората.