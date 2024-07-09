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Чемпионат Европы для Франции закончился. Испания в финале!

rus.postimees.ee
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Чемпионат Европы по футболу 2024, Испания - Франция.
Чемпионат Европы по футболу 2024, Испания - Франция. Фото: Javier Soriano

Чемпионат Европы по футболу вышел на финишную прямую - сегодня состоялся первый матч полуфинала между сборными Франции и Испании.

На девятой минуте Франция открыла счет (Коло Муани), но испанцы быстро исправили ситуацию. На 21-й минуте 16-летний крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль сравнял счет, а на 25-й минуте правый защитник французов Жуль Кунде забил автогол.

На перерыв команды уходили со счетом 2:1.

Во втором тайме французы начали активнее атаковать, на 79-й минуте сумели создать опаснейший момент у ворот Испании. 

86-я минута - Мбаппе пытается пробить, но безуспешно.

В компенсированное время испанцы прессуют французов, но третий гол все же забить не получается. 

Финальный свисток, счет 2:1. Испания в финале!

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