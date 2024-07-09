Чемпионат Европы для Франции закончился. Испания в финале!

На девятой минуте Франция открыла счет (Коло Муани), но испанцы быстро исправили ситуацию. На 21-й минуте 16-летний крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль сравнял счет, а на 25-й минуте правый защитник французов Жуль Кунде забил автогол.

На перерыв команды уходили со счетом 2:1.

Во втором тайме французы начали активнее атаковать, на 79-й минуте сумели создать опаснейший момент у ворот Испании.

86-я минута - Мбаппе пытается пробить, но безуспешно.

В компенсированное время испанцы прессуют французов, но третий гол все же забить не получается.

Финальный свисток, счет 2:1. Испания в финале!