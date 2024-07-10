Второй полуфинал чемпионата Европы по футболу начнется сегодня в 22:00. Накануне матча Postimees подготовил небольшой обзор сборных Англии и Нидерландов.
Обзор ⟩ Сегодня в матче между Англией и Нидерландами определится второй финалист чемпионата Европы
Кто фаворит встречи?
Хотя английские болельщики отказываются в это верить, но судя по увиденному на чемпионате Европы, фаворитом матча являются Нидерланды. Подопечные Рональда Кумана показали на турнире захватывающий футбол, за который приятно болеть и который приносит результаты. Правда, у этого стиля есть и обратная сторона, которую показало поражение подгруппы от Австрии со счетом 2:3, но команда сделала выводы, благодаря которым вышла в полуфинал.
Англия также вышла в полуфинал, что с точки зрения результата выглядит положительным, но стиль игры, культивируемый Гаретом Саутгейтом – закрытый, оборонительный, прагматичный – далеко не позитивный. Но если это в конечном итоге сработает, то остальное, скорее всего, не будет иметь значения. Однако судя по картине игры, фаворитами все же являются голландцы – и это не связано с мнением болельщиков.
И вот немного простой статистики: Голландия забила в турнире семь голов (6,56 на ожидаемый гол), Англия – четыре (3,71).
Выйдут ли на матч сильнейшие футболисты обеих сборных?
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман может использовать всех своих футболистов.
В сборной Англии под вопросом участие левого защитника Люка Шоу, которого во время турнира мучила проблема с бедром, но в матче со Швейцарией игрок «Манчестер Юнайтед» вышел на поле уже на десятой минуте игры, и может быть полностью готов к матчу с Нидерландами.
Кто вероятнее всего забьет голы в этом матче?
В этом чемпионате нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо в пяти матчах забил три гола за сборную Нидерландов. Помимо него, также попали в сетку Доньелл Мален (2), главный нападающий Мемфис Депай (1), центральный защитник Стефан Де Врий (1) и вышедший на замену Вут Вегхорст (1).
В сборной Англии по два гола имеют Джуд Беллингем, и Гарри Кейн. Букайо Сака, третий игрок их атакующей линии, также сумел один раз поразить ворота соперника.
Что говорят тренеры перед игрой?
Главный тренер голландцев Рональд Куман: «Это нечто особенное для всей нашей страны. Мы маленькая страна, но сейчас играем в полуфинале с Англией, Францией и Испанией. Мы уже гордимся собой! Нам пришлось пострадать [в четвертьфинале против Турции], но этот успех и возможность сыграть в полуфинале стоили всего этого».
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт: «Наша основная цель – всегда играть с мячом, но, как вы знаете, на поле есть и соперники, которые этому препятствуют. Наша команда с самого начала находилась под огромным давлением, но выступила хорошо. Пока нам не удалось забить много голов, в последних трех матчах мы столкнулись и с пятой линией защиты. Но за последние четыре турнира мы уже в третий раз в полуфинале, и, конечно, не хотим останавливаться на достигнутом».
Какие выступления и картину игры мы видели до сих пор на чемпионате Европы?
До сих пор Нидерланды показывали достаточно слаженный и интересный стиль игры.
Однако в четвертьфинале против Турции, после того, как турки открыли счет (1:0) этот стиль был отброшен, и главный тренер Рональд Куман вывел Ваута Вегхорста в линию атаки. За этим последовал чрезвычайно простой и быстрый футбол, который в конечном итоге разгромил османов.
Английскую команду до чемпионата Европы считали одной из претенденток на титул, и хотя Англия сейчас находится в преддверии финала, болельщики команды каким-то образом несколько настроились против своих. Дело в том, что подопечные главного тренера Гарета Саутгейта играют в скучный, медленный футбол, ни у кого не повышающий давления.
При этом винить Саутгейта было бы неуместно, ведь хоть результаты в группе и не были радужными - на групповом этапе они обыграли Сербию 1:0 и сыграли вничью 1:1 с Данией и 0:0 со Словенией, но все же пришли к полуфиналу. И такой прагматизм может снова сработать против Голландии, которая культивирует более открытую игру.