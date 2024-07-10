Обзор Сегодня в матче между Англией и Нидерландами определится второй финалист чемпионата Европы

В этом чемпионате нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо в пяти матчах забил три гола за сборную Нидерландов. Помимо него, также попали в сетку Доньелл Мален (2), главный нападающий Мемфис Депай (1), центральный защитник Стефан Де Врий (1) и вышедший на замену Вут Вегхорст (1).

В сборной Англии по два гола имеют Джуд Беллингем, и Гарри Кейн. Букайо Сака, третий игрок их атакующей линии, также сумел один раз поразить ворота соперника.

Что говорят тренеры перед игрой?

Главный тренер голландцев Рональд Куман: «Это нечто особенное для всей нашей страны. Мы маленькая страна, но сейчас играем в полуфинале с Англией, Францией и Испанией. Мы уже гордимся собой! Нам пришлось пострадать [в четвертьфинале против Турции], но этот успех и возможность сыграть в полуфинале стоили всего этого».

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт: «Наша основная цель – всегда играть с мячом, но, как вы знаете, на поле есть и соперники, которые этому препятствуют. Наша команда с самого начала находилась под огромным давлением, но выступила хорошо. Пока нам не удалось забить много голов, в последних трех матчах мы столкнулись и с пятой линией защиты. Но за последние четыре турнира мы уже в третий раз в полуфинале, и, конечно, не хотим останавливаться на достигнутом».