Назван лучший футболист полуфинала чемпионата Европы

Тем самым он стал самым молодым игроком, сыгравшим в полуфинале международного турнира, самым молодым игроком, забившим гол на международном турнире (в том числе и чемпионате мира по футболу). УЕФА также назвала его лучшим игроком полуфинального матча.

«Мы вышли в финал, и остается самое главное - выиграть титул. У нас были сложные моменты, никто не ожидал его гола так скоро. Я подобрал мяч и пробил. Я очень счастлив», - сказал Ямаль после матча.

Сегодня в 22.00 начнется второй матч полуфинала между сборными Англии и Нидерландов.