На сайте УЕФА опубликована информация о том, что стал лучшим футболистом матча между Испанией и Францией. Им стал атакующий полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль – он провел на поле 89 минут, забил гол за свою сборную в возрасте 16 лет 362 дня.
Назван лучший футболист полуфинала чемпионата Европы
Тем самым он стал самым молодым игроком, сыгравшим в полуфинале международного турнира, самым молодым игроком, забившим гол на международном турнире (в том числе и чемпионате мира по футболу). УЕФА также назвала его лучшим игроком полуфинального матча.
«Мы вышли в финал, и остается самое главное - выиграть титул. У нас были сложные моменты, никто не ожидал его гола так скоро. Я подобрал мяч и пробил. Я очень счастлив», - сказал Ямаль после матча.
Сегодня в 22.00 начнется второй матч полуфинала между сборными Англии и Нидерландов.