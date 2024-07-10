Видео Что будет в финале? Охранник травмировал капитана сборной Испании после матча

В результате удара Мората схватился за правую ногу в районе колена, видно было, что ему больно. Хотя ему все же удалось уйти с поля на своих ногах, он сделал это, хромая.

Так что теперь болельщикам за испанскую сборную (кому с тревогой, а кому и без нее, потому что среди сторонников сборной Испании есть и те, кто не любит Морату и считает, что без него сборная играла бы лучше) придется ждать результатов осмотра и исследований в среду, чтобы выяснить, сможет ли их капитан выйти на поле в воскресном финале или нет.