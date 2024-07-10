Сборная Испании вчера вечером разгромила Францию со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата Европы и обеспечила себе место в воскресном финале. Однако на данный момент неясно, сможет ли помочь своей сборной капитан Альваро Мората.
Видео ⟩ Что будет в финале? Охранник травмировал капитана сборной Испании после матча
31-летний нападающий получил травму во время празднования после окончания матча: в него врезался охранник, бежавший контролировать ворвавшегося на поле болельщика. Охранник неудачно поскользнулся и влетел в Морату ногами вперед.
Alvaro Morata missing the Euros final because he got two-footed by a steward would be the most Alvaro Morata thing ever pic.twitter.com/RwMeBsrBT0— Paddy Power (@paddypower) July 9, 2024
В результате удара Мората схватился за правую ногу в районе колена, видно было, что ему больно. Хотя ему все же удалось уйти с поля на своих ногах, он сделал это, хромая.
My God, someone slipped and fell into Alvaro Morata. He’s limping and looks upset. Imagine if he missed the final for this. #EURO2024 pic.twitter.com/gtUcapPyQs— Sanny Rudravajhala (@Sanny_Rudra) July 9, 2024
Так что теперь болельщикам за испанскую сборную (кому с тревогой, а кому и без нее, потому что среди сторонников сборной Испании есть и те, кто не любит Морату и считает, что без него сборная играла бы лучше) придется ждать результатов осмотра и исследований в среду, чтобы выяснить, сможет ли их капитан выйти на поле в воскресном финале или нет.