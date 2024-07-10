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Видео Что будет в финале? Охранник травмировал капитана сборной Испании после матча

rus.postimees.ee
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Альваро Мората получил травму во время празднования выхода сборной в финал.
Альваро Мората получил травму во время празднования выхода сборной в финал. Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Сборная Испании вчера вечером разгромила Францию ​​со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата Европы и обеспечила себе место в воскресном финале. Однако на данный момент неясно, сможет ли помочь своей сборной капитан Альваро Мората.

31-летний нападающий получил травму во время празднования после окончания матча: в него врезался охранник, бежавший контролировать ворвавшегося на поле болельщика. Охранник неудачно поскользнулся и влетел в Морату ногами вперед.

В результате удара Мората схватился за правую ногу в районе колена, видно было, что ему больно. Хотя ему все же удалось уйти с поля на своих ногах, он сделал это, хромая.

Так что теперь болельщикам за испанскую сборную (кому с тревогой, а кому и без нее, потому что среди сторонников сборной Испании есть и те, кто не любит Морату и считает, что без него сборная играла бы лучше) придется ждать результатов осмотра и исследований в среду, чтобы выяснить, сможет ли их капитан выйти на поле в воскресном финале или нет.

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