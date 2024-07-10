Сборную Нидерландов вместо тренировки и разминки поджидали шок и хаос

Сборная Нидерландов, которая каждый день проживает в Вольфсбурге, вчера должна была ехать в Дортмунд на поезде, но вместо этого оказалась на пустой платформе.

А именно, вчера в расписании поездов Германии произошел очередной сбой, в результате которого никто - ни футболисты, ни остальные - не смогли добраться из одного места в другое. Если верить Daily Mail, то в сборной Голландии вспыхнула «легкая паника», однако чиновники все же нашли сравнительно быстрое решение.

С вокзала Вольфсбурга был заказан автобус, на котором сборную в сопровождении полицейского эскорта отвезли в местный аэропорт. Там их ждал специальный рейс, на котором они наконец добрались до Дортмунда.

Хотя ситуация и разрешилась, это повлияло на подготовку голландской команды к сегодняшнему полуфиналу. Футболисты не смогли размяться и познакомиться с полем накануне вечером на стадионе в Дортмунде.

Из-за хаоса с движением также была отменена и пресс-конференция сборной Нидерландов накануне матча.