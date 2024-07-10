Завершился второй полуфинал чемпионата Европы по футболу. Свой матч сыграли сборные Англии и Нидерландов.
Англия вырвала победу на последней минуте матча полуфинала
Нидерланды открыли счет уже на седьмой минуте, автор Хави Симонс.
На 16-й минуте пенальти в пользу Англии – Дензел Думфрис попал по ноге Харри Кейну и получил за фол желтую карточку. Ну а Харри Кейн забивает гол и сравнивает счет. 1:1.
После этого сборная Англии, которую весь турнир считали одной из скучнейших команд, внезапно начала демонстрировать свою мощь. Атака за атакой, голландцам приходится довольно долгое время проводить в обороне.
Первый тайм оказался достаточно азартным, на последних минутах Нидерланды наконец-то отвоевали мяч и даже устроили суматоху у ворот англичан, но на перерыв все же команды ушли с ничейным счетом 1:1.
Во втором тайме голландцы попытались отыграться, но темп игры заметно снизился.
На 65-й минуте голландцы со штрафного едва не забили гол, но Пикфорд отбился.
79-я минута - Букайр Сака закатывает гол в ворота Нидерландов. Проверка - гол не засчитан.
На 90-й минуте Англия все же забивает победный гол, 2:1.
Испания в финале встретится именно с этой сборной.