Англия вырвала победу на последней минуте матча полуфинала

Нидерланды открыли счет уже на седьмой минуте, автор Хави Симонс.

На 16-й минуте пенальти в пользу Англии – Дензел Думфрис попал по ноге Харри Кейну и получил за фол желтую карточку. Ну а Харри Кейн забивает гол и сравнивает счет. 1:1.

После этого сборная Англии, которую весь турнир считали одной из скучнейших команд, внезапно начала демонстрировать свою мощь. Атака за атакой, голландцам приходится довольно долгое время проводить в обороне.

Первый тайм оказался достаточно азартным, на последних минутах Нидерланды наконец-то отвоевали мяч и даже устроили суматоху у ворот англичан, но на перерыв все же команды ушли с ничейным счетом 1:1.

Во втором тайме голландцы попытались отыграться, но темп игры заметно снизился.

На 65-й минуте голландцы со штрафного едва не забили гол, но Пикфорд отбился.

79-я минута - Букайр Сака закатывает гол в ворота Нидерландов. Проверка - гол не засчитан.

На 90-й минуте Англия все же забивает победный гол, 2:1.

Испания в финале встретится именно с этой сборной.