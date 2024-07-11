Позорное пенальти – бывший капитан МЮ жестко высказался о матче полуфинала Евро-2024

Однако далеко не все согласны с тем, что Англия одержала заслуженную победу.

Так, на 16-й минуте матча Гарри Кейн собирался ударить по воротам голландцев, но Дензел Дюмфрис вылетел навстречу, чтобы заблокировать удар. В итоге Кейн и Дюмфрис столкнулись ногами, Кейн от боли упал на землю.

Поначалу судейская бригада не увидела ничего криминального, но позже – уже после просмотра VAR, было принято решение назначить пенальти, которое многим показалось, мягко говоря, спорным.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал это пенальти «позорным», пишет The Mirror.

«Как защитник, я считаю, что назначение такого пенальти - это абсолютно позорное решение в любой игре, не говоря уж о таком важном матче. Он просто пытался заблокировать удар. Для меня это не пенальти. Это даже близко не пенальти», — сказал Невилл.

Также он отметил, что игроки сборной Англии также не настаивали на пенальти.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман также считает назначение пенальти несправедливым.

«Это не пенальти. Единственным намерением игрока было заблокировать удар. Затем Гарри Кейн наносит удар, и их ноги столкнулись. Футбол разрушается из-за подобных решений VAR. В Англии такой пенальти не был бы назначен. Что ты должен делать как защитник? Я думаю, судья свистел из-за множества глупостей, но мы проиграли не из-за этого», - приводит слова Кумана ESPN.

Матч завершился победой Англии. В финале, который пройдет 14 июля, сборная встретится со сборной Испании.