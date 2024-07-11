Один из членов сборной Албании, которая участвовала в чемпионате Европы, подозревается в изнасиловании во время матчей, прошедших 23 июня, сообщает немецкая газета Bild.
Один из членов сборной Албании подозревается в изнасиловании
По данным издания, предполагаемое изнасилование произошло в отеле, где жила албанская команда: в Камене под Дортмундом. По данным источников газеты, предполагаемая жертва изнасилования - 18-летняя сотрудница отеля.
Полиция Дортмунда подтвердила, что расследует инцидент. Bild сообщает, что 26-летний мужчина совершил преступление после того, как силой затащил 18-летнюю женщину на кухню отеля.
Сообщается, что подозреваемый в сексуальном насилии не является ни одним из игроков сборной Албании или старшим членом команды.
Албанская футбольная федерация уволила подозреваемого, которому разрешили вернуться на родину на время расследования.
Албания не вышла в плей-офф чемпионата Европы этого года. В подгруппе они сыграли вничью с Хорватией, но проиграли и Италии, и Испании.