За испанского чудо-футболиста предложили астрономическую сумму

По данным испанской газеты Mundo Deportivo, в июне футбольный клуб ПСЖ предложил за Ямаля 200 миллионов евро. Позже предложение было увеличено до 250 миллионов, но реакция «Барселоны» по-прежнему была отрицательной.

ПСЖ ищет в свою команду нового лидера, поскольку их суперзвездный Килиан Мбаппе перешел в мадридский «Реал».

В воскресенье сборная Испании встретится в финале чемпионата Европы по сборной Англии.

В полуфинале против Франции Ямаль забил великолепный дальний гол. Испания обыграла Францию ​​2:1.

В субботу Ламину Ямалю исполнится 17 лет. Он стал самым молодым игроком и бомбардиром чемпионата Европы.