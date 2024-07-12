Ламин Ямаль, член сборной Испании, стал настоящей звездой во время чемпионата Европы по футболу в Германии. Однако его родной клуб «Барселона» всеми силами хочет удержать 16-летнего Ямаля у себя.
За испанского чудо-футболиста предложили астрономическую сумму
По данным испанской газеты Mundo Deportivo, в июне футбольный клуб ПСЖ предложил за Ямаля 200 миллионов евро. Позже предложение было увеличено до 250 миллионов, но реакция «Барселоны» по-прежнему была отрицательной.
ПСЖ ищет в свою команду нового лидера, поскольку их суперзвездный Килиан Мбаппе перешел в мадридский «Реал».
В воскресенье сборная Испании встретится в финале чемпионата Европы по сборной Англии.
В полуфинале против Франции Ямаль забил великолепный дальний гол. Испания обыграла Францию 2:1.
В субботу Ламину Ямалю исполнится 17 лет. Он стал самым молодым игроком и бомбардиром чемпионата Европы.