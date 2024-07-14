Сегодня на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Испании.
Евро-2024 ⟩ Испания разгромила Англию и завоевала титул чемпиона Европы!
Первый тайм прошел очень активно, но на перерыв команды ушли без голов: единственный удар в створ нанесли англичане на последней минуте первого тайма.
После перерыва Испания открывает счет: Нико Уильямс с помощью Ламина Ямаля на 46-й минуте забил гол англичанам!
На 49-й минуте испанцы снова в атаке и снова Уильямс - англичан от гола спасло чудо.
Матч резко оживился - второй тайм проходит в постоянных атаках испанцев.
55-я минута - еще одна опаснейшая ситуация у ворот Англии, и снова Уильямс пытается забить.
На 60-й минуте Англия идет в атаку и безуспешно пытается отыграться. Тут же публикуется статистика владения мячом: 67% у Испании.
Испания возвращается к прессингу, на 65-й минуте Ямаль пытается пробить ворота Англии и снова создает опаснейший момент для голкипера английской сборной.
Однако на 73-й минуте англичане все же отыгрываются 1:1, автор красивого дальнего гола Коул Палмер.
Испания вырывается вперед на 87-й минуте матча - 2:1, гол с помощью Кукурельо забивает Микель Оярсабаль.
На последней минуте англичане мощно атакуют - дважды пытаются забить мяч, но голкипер выдерживает атаку!
Арбитр добавляет четыре минуты.