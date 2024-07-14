Евро-2024 Испания разгромила Англию и завоевала титул чемпиона Европы!

Первый тайм прошел очень активно, но на перерыв команды ушли без голов: единственный удар в створ нанесли англичане на последней минуте первого тайма.

После перерыва Испания открывает счет: Нико Уильямс с помощью Ламина Ямаля на 46-й минуте забил гол англичанам!

Нико Уильямс. Фото: Tom Weller

На 49-й минуте испанцы снова в атаке и снова Уильямс - англичан от гола спасло чудо.

Матч резко оживился - второй тайм проходит в постоянных атаках испанцев.

55-я минута - еще одна опаснейшая ситуация у ворот Англии, и снова Уильямс пытается забить.

На 60-й минуте Англия идет в атаку и безуспешно пытается отыграться. Тут же публикуется статистика владения мячом: 67% у Испании.

Испания возвращается к прессингу, на 65-й минуте Ямаль пытается пробить ворота Англии и снова создает опаснейший момент для голкипера английской сборной.

Однако на 73-й минуте англичане все же отыгрываются 1:1, автор красивого дальнего гола Коул Палмер.

Испания вырывается вперед на 87-й минуте матча - 2:1, гол с помощью Кукурельо забивает Микель Оярсабаль.

На последней минуте англичане мощно атакуют - дважды пытаются забить мяч, но голкипер выдерживает атаку!

Арбитр добавляет четыре минуты.