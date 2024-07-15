На завершившемся чемпионате Европы по футболу титул чемпиона завоевала сборная Испании (2:1), тогда как сборная Англии установила антирекорд, сыграв наибольшее количество матчей в рамках турнира, не выиграв трофей.
Евро-2024 ⟩ Англия установила антирекорд, Кейн высказался в адрес главного тренера, Саутгейт оправдывается
Портал Opta Sport сообщает, что Англия, сыгравшая 45 матчей на чемпионате Европы (на 19 больше, чем любая другая страна), никогда не выигрывала заветный кубок. Кстати, Бельгия с 26 матчами в этой статистике занимает второе место.
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт (также установил рекорд, став первым в истории тренером, проигравшим два финальных матча ЧЕ подряд) после финального матча с Испанией прокомментировал проигрыш:
«Мы боролись до самого конца финала. Думаю, сегодня мы недостаточно хорошо владели мячом. Мы хорошо оборонялись, но когда ты отбираешь мяч, нужно выходить из-под прессинга. Нам не удавалось это делать. Это означало, что у соперника было больше контроля над игрой, и это могло нас утомлять. Тем не менее, мы смогли сравнять счёт. В конце мы могли и второй раз отыграться. Но, думаю, Испания была лучшей командой на этом турнире.
Определённо есть недостаток и в том, что на подготовку у нас было на один день меньше. И всё равно мы оставались в игре на протяжении 80 минут. На самом деле нам потребуется немного времени, чтобы сделать выводы».
Гарри Кейн, нападающий сборной Англии, также высказался в отношении тренера.
«Мы дали ясно понять, что любим тренера. Он сам должен принять решение о своём будущем, и сейчас не время об этом говорить. Сейчас мы все просто страдаем», - сказал он.
Напомним, что ходят слухи о том, что после Евро главный тренер английской сборной покинет свой пост, хотя сам Гарет Саутгейт не комментировал эту тему.