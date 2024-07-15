В финальном матче чемпионата Европы по футболу сборная Англии потерпела поражение от сборной Испании (2:1). Решающий гол в ворота англичан на 86-й минуте забил Микель Оярсабаль.
Евро-2024 ⟩ Сборную Англии после поражения утешал сам Карл III
После матча к сборной своей страны со словами утешения обратился король Карл III:
«Хотя победа и ускользнула от вас этим вечером, тем не менее, мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и призываем вас держать головы высоко. Все, кто участвовал в спортивных мероприятиях любого уровня, знают, в какое отчаяние может привести такой результат, когда награда была так близка, и присоединятся ко мне, чтобы выразить искреннее сожаление, даже когда мы поздравляем Испанию».