Празднование победы сборной Испании в чемпионате Европы по футболу проходило не только на поле. В раздевалке футболисты также бурно выражали эмоции, ведь к радости победы добавилась еще одна классная новость: Ламин Ямаль стал лучшим молодым футболистом.
Фото ⟩ Вирусное фото: Ламин Ямаль случайно засветил на гигантскую аудиторию обнаженного одноклубника
Во время празднования чемпионства 17-летний игрок начал вести прямой эфир из раздевалки сборной. И в эфир попал Дани Ольмо – полузащитник команды, который в этот момент переодевался и был абсолютно обнажен.
Эфир в этот момент смотрело более полумиллиона зрителей, а скриншоты мгновенно стали вирусными.
Lamine Yamal showing his naked teammates infront of 500k people on an instagram live ?? 😭😭😭 pic.twitter.com/QlxmCLgI11— Janty (@CFC_Janty) July 14, 2024