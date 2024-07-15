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Фото Вирусное фото: Ламин Ямаль случайно засветил на гигантскую аудиторию обнаженного одноклубника

rus.postimees.ee
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Ламин Ямаль.
Ламин Ямаль. Фото: Fabio Ferrari

Празднование победы сборной Испании в чемпионате Европы по футболу проходило не только на поле. В раздевалке футболисты также бурно выражали эмоции, ведь к радости победы добавилась еще одна классная новость: Ламин Ямаль стал лучшим молодым футболистом.

Во время празднования чемпионства 17-летний игрок начал вести прямой эфир из раздевалки сборной. И в эфир попал Дани Ольмо – полузащитник команды, который в этот момент переодевался и был абсолютно обнажен.

Эфир в этот момент смотрело более полумиллиона зрителей, а скриншоты мгновенно стали вирусными.

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