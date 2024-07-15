Фото Вирусное фото: Ламин Ямаль случайно засветил на гигантскую аудиторию обнаженного одноклубника

Празднование победы сборной Испании в чемпионате Европы по футболу проходило не только на поле. В раздевалке футболисты также бурно выражали эмоции, ведь к радости победы добавилась еще одна классная новость: Ламин Ямаль стал лучшим молодым футболистом.