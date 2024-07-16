Капитан сборной Испании по футболу все же решил покинуть родину из-за ненависти соотечественников

Во время чемпионата Европы Мората дал интервью второй по величине ежедневной газете Испании El Mundo, в котором подробно рассказал о том, что он чувствует по поводу того факта, что многие испанцы его ненавидят.

«Я стараюсь получить удовольствие от этого турнира, потому что это могут быть мои последние матчи в футболке сборной. Кто знает, что принесет будущее. Обсуждаются все варианты, но я пока не хочу об этом слишком много говорить.

Мне просто сложно быть счастливым в Испании. К сожалению, я счастливее за пределами Испании. Я неоднократно говорил это и раньше, потому что люди там меня уважают. Однако в Испании никого и ничего не уважают», - заявил нападающий, который все же накануне не принял решение, касающееся своей карьеры в сборной.

Однако ради своего душевного благополучия он решил сменить клуб и переехать из родного «Атлетико Мадрид» в ведущий итальянский клуб «Милан».

Об этом трансфере сообщил агент Фабрицио Романо, прекрасно знакомый с закулисьем футбольного мира. По словам Романо, нападающий подписал с ними четырехлетний контракт. «Милан» заплатит «Атлетико» за трансфер 13 миллионов евро.

Мората раньше играл в Италии, выступая за «Ювентус» в период с 2014 по 2016 год, забив 27 голов в 93 матчах за два сезона. Точно так же он представлял «Ювентус», в сезоне 2020-22, тогда за 92 игры он забил 32 гола.

Помимо «Атлетико» и «Ювентуса», Мората также играл за «Реал Мадрид» и лондонский «Челси».