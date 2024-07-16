Сразу два знаменитых футболиста объявили о завершении карьеры в сборных

Так, Оливье Жиру, нападающий «Милана», сообщил о своем решении в Instagram:

«Наступил момент, которого я так боялся - прощание со сборной Франции. Я не забываю о фанатах, которых благодарю от всего сердца. Я счастлив, что мог принести им столько эмоций. Я горжусь тем, что надевал эту синюю майку и презентовал свою страну. Мы были чемпионами мира!

Не всегда все было безоблачно. Порой меня мучили сомнения, я подвергался критике, но в глубине души я никогда не переставал верить в успех. Сейчас я переворачиваю страницу, отправляюсь навстречу другим приключениям, оставаясь главным болельщиком сборной Франции».

Жиру дебютировал в сборной Франции в 2011 году. Он сыграл за национальную команду 131 матч и забил 57 голов.

На Евро-2024 Жиру со сборной Франции дошел до полуфинала, проиграв будущим чемпионам испанцам.

Также о завершении карьеры за сборную объявил и легендарный Томас Мюллер, давний чемпион мюнхенской «Баварии», представлявший сборную Германии по футболу в 131 игре. Он заявил, что прошедший чемпионат Европы стал для него последним турниром в составе сборной.

34-летний Мюллер объявил в социальных сетях, что решил завершить карьеру в сборной. «Представление своей родины всегда приносило мне гордость. Мы вместе праздновали и вместе плакали», - написал нападавший.

Мюллер забил 45 голов и отдал 41 результативную передачу за сборную Германии. Лишь два игрока сыграли за сборную Германии больше, чем он - Лотар Маттеус, сыгравший 150 игр, и Мирослав Клозе, сыгравший 137 матчей.