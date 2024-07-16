Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения в финале Евро-2024 уходит

Сборная проиграла Испании в Берлине в воскресенье, а три года назад уступила по пенальти Италии в финале Евро-2020.

«Я - англичанин и горжусь этим. Играть за Англию и тренировать сборную было честью всей моей жизни, - обратился Саутгейт к фанатам и футболистам. - Но время для перемен пришло».

Саутгейт провел 102 игры с командой, выиграл 61 и проиграл 17.

По итогам последнего Евро он стал первым в истории тренером, сумевшим не проиграть 13 подряд игр на чемпионате (исключая поражения в серии пенальти).

Однако на протяжении всего турнира его ругали за вялый футбол и нереализованный потенциал звезд, которыми напичкана сборная Англии.

Тем не менее проводы Саутгейта на пенсию будут пышными и достойными - несмотря на всю критику, его успехи неоспоримы.

«За последние восемь лет он преобразил мужскую сборную Англии. Его вклад уникален, а послужной список - выдающийся», - сказал на прощание глава английской Футбольной ассоциации Марк Буллингем и привел статистику.

После 1966 года, когда мужская сборная Англии в последний раз выигрывала турнир - Кубок мира в этом случае - ее история делится на два четких этапа: до Саутгейта и при нем.

До него в 25 турнирах она 7 раз выигрывала матчи на вылет. А в 4 турнирах при нем - 9.

«То есть за 8 лет он выиграл больше решающих матчей, чем все остальные за предыдущие 50 лет», - сказал Буллингем.