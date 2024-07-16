Отставка тренера английской сборной по футболу не заставила себя долго ждать. Через два дня после поражения во втором подряд финале европейского чемпионата Гарет Саутгейт объявил, что уходит, пишет BBC.
Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уходит после поражения в финале Евро-2024
Сборная проиграла Испании в Берлине в воскресенье, а три года назад уступила по пенальти Италии в финале Евро-2020.
«Я - англичанин и горжусь этим. Играть за Англию и тренировать сборную было честью всей моей жизни, - обратился Саутгейт к фанатам и футболистам. - Но время для перемен пришло».
Саутгейт провел 102 игры с командой, выиграл 61 и проиграл 17.
По итогам последнего Евро он стал первым в истории тренером, сумевшим не проиграть 13 подряд игр на чемпионате (исключая поражения в серии пенальти).
Однако на протяжении всего турнира его ругали за вялый футбол и нереализованный потенциал звезд, которыми напичкана сборная Англии.
Тем не менее проводы Саутгейта на пенсию будут пышными и достойными - несмотря на всю критику, его успехи неоспоримы.
«За последние восемь лет он преобразил мужскую сборную Англии. Его вклад уникален, а послужной список - выдающийся», - сказал на прощание глава английской Футбольной ассоциации Марк Буллингем и привел статистику.
После 1966 года, когда мужская сборная Англии в последний раз выигрывала турнир - Кубок мира в этом случае - ее история делится на два четких этапа: до Саутгейта и при нем.
До него в 25 турнирах она 7 раз выигрывала матчи на вылет. А в 4 турнирах при нем - 9.
«То есть за 8 лет он выиграл больше решающих матчей, чем все остальные за предыдущие 50 лет», - сказал Буллингем.