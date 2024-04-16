Чемпионат Европы по футболу стартует меньше, чем через два месяца – 14 июня. Участники финалов определены, расписание составлено. Можно посмотреть, за какие призовые будут биться сборные.
Победитель чемпионата Европы по футболу может увезти домой сказочную сумму призовых
Итак, общий призовой фонд чемпионата Европы по футболу 2024 составляет 331 миллион евро.
Стартовый бонус сборным за выход в финал составляет 9 250 000 евро.
За каждую победу на групповом этапе выплачивается миллион евро, ничья «стоит» 500 000 евро. Выход из группы принесет команде 1,5 миллиона евро.
Выход в четвертьфинал добавит команде 2,5 миллиона евро, а полуфинал – еще четыре миллиона.
Серебряная медаль принесет сборной еще 5 миллионов евро, а победитель получит 8 миллионов.
Если путь победителей не будет омрачен проигрышами, то вполне реально заработать на Евро- 2024 28 250 000 евро.
(Кстати, в 2021 году сборная Италии сумела увезти с чемпионата Европы именно такую сумму).