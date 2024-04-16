Победитель чемпионата Европы по футболу может увезти домой сказочную сумму призовых

Итак, общий призовой фонд чемпионата Европы по футболу 2024 составляет 331 миллион евро.

Стартовый бонус сборным за выход в финал составляет 9 250 000 евро.

За каждую победу на групповом этапе выплачивается миллион евро, ничья «стоит» 500 000 евро. Выход из группы принесет команде 1,5 миллиона евро.

Выход в четвертьфинал добавит команде 2,5 миллиона евро, а полуфинал – еще четыре миллиона.

Серебряная медаль принесет сборной еще 5 миллионов евро, а победитель получит 8 миллионов.

Если путь победителей не будет омрачен проигрышами, то вполне реально заработать на Евро- 2024 28 250 000 евро.

(Кстати, в 2021 году сборная Италии сумела увезти с чемпионата Европы именно такую сумму).