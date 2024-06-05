14 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Озвучены составы сборных, мы публикуем списки футболистов команд-фаворитов турнира. В общей сложности на ЧЕ выступит 24 команды.
ЕВРО-2024 ⟩ Опубликованы составы сборных
В этом году мы не увидим таких звезд как Тибо Куртуа или Лукас Эрнандес. Пропустят турнир также Гави, Маркус Рашфорд, Рахим Стерлинг, Свен Ботман, Доменико Берарди.
Но мы увидим Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе, Букайо Сака, Джуда Беллингема, Луку Модрича и многих других. Наверняка, на Евро зажгутся и новые звезды.
А пока списки сборных основных фаворитов турнира (состав сборной Германии был опубликован ранее):
Состав сборной Англии
Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Джеймс Траффорд («Бёрнли»).
Защитники: Джеррэд Брентуэйт («Эвертон»), Льюис Данк («Брайтон»), Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Джарелл Куанса (все — «Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Гарри Магуаир, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»).
Полузащитники: Кёртис Джонс («Ливерпуль»), Конор Галлахер, Коул Палмер (оба — «Челси»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Джек Грилиш, Фил Фоден (оба — «Манчестер Сити»).
Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Букайо Сака («Арсенал»), Гарри Кейн («Бавария»), Айван Тони («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Состав сборной Франции
Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).
Защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Жонатан Клосс («Марсель»), Бенжамен Павар («Интер»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Ферлан Менди («Реал Мадрид»).
Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга (оба — «Реал Мадрид»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»).
Нападающие: Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани, Килиан Мбаппе (все — «ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Милан»), Маркус Тюрам («Интер»).
Состав сборной Испании
Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).
Защитники: Дани Карвахаль, Начо Фернандес (оба — «Реал Мадрид»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»).
Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Педри, Фермин Лопес (оба — «Барселона»), Алеш Гарсия («Жирона»).
Нападающие: Ламин Ямал, Ферран Торрес (оба — «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон»), Хоселу («Реал Мадрид»), Альваро Мората («Атлетико»), Айосе Перес («Бетис»).
Состав сборной Португалии
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).
Защитники: Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Пепе («Порту»), Жоау Канселу («Барселона»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Силва («Бенфика»).
Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Отавио («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья («ПСЖ»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафаэль Леау («Милан»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Франсишку Консейсау («Порту»).
Состав сборной Хорватии
Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица Ивушич («Пафос»), Недилько Лабрович («Риека»).
Защитники: Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Борна Соса («Аякс»), Йосип Станишич («Байер»), Йосип Шутало («Аякс»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Марин Понграчич («Лечче»).
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Аль-Наср»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Майер («Вольфсбург»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («РБ Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб).
Нападающие: Иван Перишич («Хайдук»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Марко Пьяца («Риека»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Риека»).
В число дополнительно заявленных футболистов попали Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Лион»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Доминик Котарски (ПАОК), Тони Фрук («Риека»), Марин Любичич (ЛАСК), Игор Матанович («Карлсруэ»), Нико Сигур («Хайдук») и Петар Сучич («Динамо» Загреб).