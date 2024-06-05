ЕВРО-2024 Опубликованы составы сборных

В этом году мы не увидим таких звезд как Тибо Куртуа или Лукас Эрнандес. Пропустят турнир также Гави, Маркус Рашфорд, Рахим Стерлинг, Свен Ботман, Доменико Берарди.

Но мы увидим Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе, Букайо Сака, Джуда Беллингема, Луку Модрича и многих других. Наверняка, на Евро зажгутся и новые звезды.

А пока списки сборных основных фаворитов турнира (состав сборной Германии был опубликован ранее):

Состав сборной Англии

Джордан Пикфорд. Фото: Phil Noble

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Джеймс Траффорд («Бёрнли»).

Защитники: Джеррэд Брентуэйт («Эвертон»), Льюис Данк («Брайтон»), Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Джарелл Куанса (все — «Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Гарри Магуаир, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»).

Полузащитники: Кёртис Джонс («Ливерпуль»), Конор Галлахер, Коул Палмер (оба — «Челси»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Джек Грилиш, Фил Фоден (оба — «Манчестер Сити»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Букайо Сака («Арсенал»), Гарри Кейн («Бавария»), Айван Тони («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Состав сборной Франции

Килиан Мбаппе. Фото: TERESA SUAREZ

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).