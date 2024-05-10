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ЭТВ и ЭТВ+ будут транслировать часть матчей чемпионата Европы по футболу

rus.postimees.ee
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Главный трофей чемпионата Европы по футболу 2024.
Главный трофей чемпионата Европы по футболу 2024. Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer

Жители Эстонии бесплатно смогут посмотреть чемпионат Европы по футболу 2024 года на телеканалах ERR и концерна TV3 Grupp, сообщает RusERR. Половину от общего числа матчей можно будет увидеть в эфире ETV и русскоязычного ETV+.

Всего в рамках турнира, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, будет сыгран 51 матч.

Поединки, начинающиеся в 16:00 и 19:00, покажут телеканалы TV3 и TV6.

ETV и ETV+ покажут все последние матчи игровых дней, начинающиеся в 22:00, включая матч-открытие ЕВРО-2024 и оба полуфинала. В общей сложности это 25 трансляций.

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