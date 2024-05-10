ЭТВ и ЭТВ+ будут транслировать часть матчей чемпионата Европы по футболу

Жители Эстонии бесплатно смогут посмотреть чемпионат Европы по футболу 2024 года на телеканалах ERR и концерна TV3 Grupp, сообщает RusERR. Половину от общего числа матчей можно будет увидеть в эфире ETV и русскоязычного ETV+.