Жители Эстонии бесплатно смогут посмотреть чемпионат Европы по футболу 2024 года на телеканалах ERR и концерна TV3 Grupp, сообщает RusERR. Половину от общего числа матчей можно будет увидеть в эфире ETV и русскоязычного ETV+.
ЭТВ и ЭТВ+ будут транслировать часть матчей чемпионата Европы по футболу
Всего в рамках турнира, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, будет сыгран 51 матч.
Поединки, начинающиеся в 16:00 и 19:00, покажут телеканалы TV3 и TV6.
ETV и ETV+ покажут все последние матчи игровых дней, начинающиеся в 22:00, включая матч-открытие ЕВРО-2024 и оба полуфинала. В общей сложности это 25 трансляций.