Накануне чемпионата Европы в одной из лучших сборных накаляется ситуация

Они считались одними из главных фаворитов сразу нескольких предыдущих титульных соревнованиях. В двух последних чемпионатах Европы они дошли до четвертьфинала, в 2018 году завершили чемпионат мира на четвёртом месте. Но не более.

Увы, но бельгийскую сборную часто сопровождают внутрикомандные конфликты. Например, Тибо Куртуа, который недавно выиграл второй титул Лиги чемпионов с «Реалом» и считается одним из лучших вратарей мира, не вошел в состав сборной на чемпионат Европы, поскольку у него напряженные отношения с главным тренером Доменико Тедеско.

Вопросы извне также не облегчают жизнь команды. Так, на пресс-конференции накануне ЧЕ у нынешнего вратаря команды Куна Кастелса в основном спрашивали только о Куртуа.

«У меня нет цели заменить его. Я сам построил свою карьеру. Приятно, что тренер выбрал меня номером один», - поначалу вежливо сказал Кастелс, который недавно сменил футболку «Вольфсбурга» на саудовский клуб «Аль-Кадсия».

Но в конце концов терпение вратаря лопнуло. В какой-то момент Кастилс вышел из себя, причем настолько, что пришлось вмешаться пресс-секретарю сборной Бельгии, который прямо сказал журналистам, что «сейчас мы говорим не о Куртуа».

Кастелс добавил: «Действительно, что вы хотите, чтобы вам рассказали?»

И если вышесказанное касалось давления на команду извне, то внутри коллектива также наблюдается небольшое напряжение. В контрольном матче против Черногории накануне ЧЕ между Жереми Доку, Лои Опендой и Леандро Троссарди разгорелся спор о том, кто должен забить пенальти, заработанный в овертайме. Последний из них получил шанс, ударил, игра была выиграна со счетом 2:0.

Бельгия входит в одну подгруппу с Румынией, Словакией и Украиной.