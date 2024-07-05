Первый матч игр четвертьфинала – Испания сразилась с Германией.
Основное время в матче между Германией и Испанией завершилось ничьей
Матч, стартовавший на очень высокой скорости, быстро перешел к более осторожной игре, и в первом тайме сборные счет не открыли. Испания сумела адаптироваться к сопернику лишь в последние минуты первого тайма и начала атаковать, до этого Германия достаточно уверенно владела мячом.
В начале второго тайма гол едва не пропустил голкипер Германии, и уже на 51-й минуте все же не справился - Испания забила свой первый гол. Автор гола - Дани Ольмо, кстати, игрок Бундеслиги.
60-я минута - Германия в атаке, но Испания перехватывает инициативу, правда, ненадолго.
Игра накаляется - арбитр выписывает желтые карточки - за второй тайм их шесть. Германия вновь атакует и за две минуты до конца игры забивает гол! 1:1 - Флориан Вирц.
Арбитр добавляет четыре минуты. Испания пытается сделать хоть что-то, но Германия явно взяла игру под контроль.
Ничья -1:1.
Ждем дополнительные периоды.